13 göçmen kaçakçısı tutuklandı!
Türkiye'ye yasa dışı yollarla kaçak göçmen getirdiği belirtilen 13 şüpheli, tutuklandı.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla kaçak göçmen getirdiği belirtilen 13 şüpheli, tutuklandı.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 ülkeden yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 129 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği belirtilen 17 şüpheli de gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenler Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne götürülürken, şüpheliler işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
13 şüpheli 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararı olmak üzere 4 şüpheli de serbest bırakıldı. (İLKHA)
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