13 çuval fıstık çalan hırsızlar tutuklandı

Konuyla ilgili Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Abdülkerim Ekinci’ye ait evden 13 çuval Siirt fıstığı, LCD televizyon ve 3 bidon 60 kilo ağırlığındaki peynir ve benzeri tarzı eşyaların kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındığının ihbarı alındığı bildirildi.

Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespit edildiği ifade edildi.

Şüphelilere yönelik icra edilen operasyon sonucunda çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildiği kaydedildi.

Yakalanan İ.B., V.Y. ve A.Ç. isimli şahısların meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri, şüpheli şahısların Batman Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildikleri bildirildi.