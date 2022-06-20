13 Baas rejimi askeri böyle öldürüldü
Suriye’nin Rakka kentinde 13 Baas rejimi milisinin öldürüldüğü kaydedildi.
Suriye’nin Rakka kentinde 13 Baas rejimi milisinin öldürüldüğü kaydedildi.
Baas rejiminin resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Rakka’da askeri personel taşıyan bir otobüse yönelik saldırıda 13 rejim askeri öldü.
Rejim milislerine yönelik saldırının Rakka kırsalındaki Cebel Buşra bölgesinde gerçekleştiği aktarıldı. Saldırının hangi grup tarafından yapıldığı henüz bilinmezken şu ana kadar saldırıyı üstlenen de olmadı.