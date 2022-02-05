13 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili aranan 3 kişi böyle yakalandı!
Jandarma Genel Komutanlığı, Aksaray ve çevre şehirlerde farklı tarihlerde meydana gelen 13 hırsızlık olayında 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, farklı tarihlerde meydana gelen 13 hırsızlık olayında 3 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.
Jandarma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Aksaray ve Nevşehir'de, farklı tarihlerde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili, Aksaray Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 3 şüpheli tutuklanmıştır."