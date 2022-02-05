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Yerel 13 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili aranan 3 kişi böyle yakalandı!
Yerel

13 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili aranan 3 kişi böyle yakalandı!

Jandarma Genel Komutanlığı, Aksaray ve çevre şehirlerde farklı tarihlerde meydana gelen 13 hırsızlık olayında 3 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 14:41:00 -
13 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili aranan 3 kişi böyle yakalandı!

Jandarma Genel Komutanlığı, farklı tarihlerde meydana gelen 13 hırsızlık olayında 3 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Jandarma'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aksaray ve Nevşehir'de, farklı tarihlerde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili, Aksaray Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 3 şüpheli tutuklanmıştır."

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