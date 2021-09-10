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Siyaset

13 ay sonra yeni hükümet kurdular

Lübnan’da Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından hükümet dağılmıştı. Yeni hükümet 13 ay sonra kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:02:00 -
13 ay sonra yeni hükümet kurdular

Lübnan’da Beyrut Limanı’nda yaşanan patlamanın ardından Başbakan Hassan Diyab istifa etmişti. Hükümeti kurma görevi 26 Temmuz’da eski Başbakan Necib Mikati’ye verilmişti. Lübnan’da hükümet kurma görevini üstlenen Necib Mikati ile Cumhurbaşkanı Michel Oun’un yeni kabine üzerinde anlaşmaya vardığı açıklandı. 24 Bakandan oluşan yeni hükümete Necib Mikati Başbakanlık edecek.

Başbakan Yardımcısının Saade Al-Shami olduğu hükümette, Maliye Bakanı Youssef Khalil, Savunma Bakanı Maurice Selim, Dışişleri ve Göç Bakanı Abdullah Bou Habib, Halk Sağlığı Bakanı Firas Al-Abyad, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, Enerji ve Su Bakanı Walid Fayyad, Adalet Bakanı Henri Khoury görevlendirildi.

Necib Mikati, hükümetin kurulduğuna ilişkin duyurunun ardından yaptığı açıklamada, kabinesinin belli bir kesimi değil Lübnan halkının tamamını temsil ettiğini söyledi. Yeni Başbakan, “Arap ülkelerinin kapılarını çalacağız. Lübnan, Arap dünyasına ait. Ülkenin yeniden kalkınmasını umuyoruz” dedi.

Mikati, Lübnan’ın 13 ay boyunca hükümet kurulmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

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