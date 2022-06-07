YKS için geri sayım başladı. Milyonlarca lise öğrencisi, son sene devamsızlıktan kalmanın olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den açıklama geldi. Peki, 12.sınıfta kalma var mı?

12.sınıflarda sınıfta kalma var mı? 12.sınıfta devamsızlıktan sınıfta kalınır mı?

Üniversite sınavına hazırlanan 12.sınıflar sorumluluk sınavları ve devamsızlık durumları hakkında bir kararın çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, “Kovid-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar” dedi.