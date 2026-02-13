  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP tipi demokrasi! Bu sefer İzmir'de aynı provokasyon! Fetullah Gülen’i mezarında ters döndürecek gelişme! Size bu dünyada rahat yok CHP'li belediyelerdeki rezalete tetikçi Ataklı'dan kan donduran savunma! Utanmazlığın bu kadarına pes, CHP'li sapığı böyle savundu LGBT'li sapık 10 çocuğu öldürdü, sekülerler üç maymunu oynuyor! Jandarmanın nefes kesen operasyonuyla 12 il aynı anda sarsıldı! Hesaplardaki o devasa rakamı görenlerin nutku tutuldu 49 il için sarı kodlu uyarı! Beyaz Saray’da "İran" pazarlığı: Trump’tan masaya ikinci uçak gemisi tehdidi! Fenerbahçeli futbolcu oto yıkamacılığı yapıyor! 13 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Davutoğlu'nun hayali baştan çöktü!
Dünya 125 yıldır sönmeyen ampul: Dünyanın en uzun ömürlü ampulü
Dünya

125 yıldır sönmeyen ampul: Dünyanın en uzun ömürlü ampulü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
125 yıldır sönmeyen ampul: Dünyanın en uzun ömürlü ampulü

California’daki 1901 yapımı itfaiye ampulü, 125 yıldır yanıyor ve dünyanın en uzun süre yanan ışığı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

ABD’nin California eyaletinde bir itfaiye istasyonundaki ampul, 1901 senesinden bu yana hemen hemen hiç sönmedi.

Livermore’da bulunan İtfaiye İstasyonu No.6’daki ampul, dünyanın en uzun süre yanan ampulü olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Bu durum, normalde Kuzey California’nın turistik açıdan en verimsiz bölgesindeki itfaiyeye dünyanın dört bir tarafından turist akını olmasına yol açtı.

Yüzüncü Yıl Işığı isimli ampul, sadece 4 vat ışık veriyor ve 125 senedir sadece birkaç kere kapandı. Kesintiler de hep itfaiye istasyonunun taşınması sırasında gerçekleşti.

 

2013’teki en son kesintinin sebebi ise ampulün arızalanması değil, jeneratör aküsünün boşalmasıydı. Çocuk kitaplarında da bahsi geçen bu lambanın nasıl bu kadar uzun süre dayandığı bilinmiyor, ancak büyük ölçüde bunun yapım şekline bağlı olduğu düşünülüyor.

Kral kobralar raylara indi: Tren hatlarında beklenmedik misafir
Kral kobralar raylara indi: Tren hatlarında beklenmedik misafir

Dünya

Kral kobralar raylara indi: Tren hatlarında beklenmedik misafir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akın Gürlek’i "doğramakla" tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret
Gündem

Akın Gürlek’i “doğramakla” tehdit etmişti! Küfürbaz Özgür’e yakışan ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ağza alınmayacak küfürler yağdıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e, “Se..
CHP’li isim kadınların içinde "O.Ç." diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını
Gündem

CHP’li isim kadınların içinde “O.Ç.” diye bağırdı: Kapatın bu pisliğin ağzını

CHP’li Meclis Üyesi Erkan Uygun’un, belediye meclis toplantısında AK Partili üyelere yönelik ağır ve hakaret içeren sözleri büyük tepki topl..
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23