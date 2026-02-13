125 yıldır sönmeyen ampul: Dünyanın en uzun ömürlü ampulü

ABD’nin California eyaletinde bir itfaiye istasyonundaki ampul, 1901 senesinden bu yana hemen hemen hiç sönmedi.

Livermore’da bulunan İtfaiye İstasyonu No.6’daki ampul, dünyanın en uzun süre yanan ampulü olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Bu durum, normalde Kuzey California’nın turistik açıdan en verimsiz bölgesindeki itfaiyeye dünyanın dört bir tarafından turist akını olmasına yol açtı.

Yüzüncü Yıl Işığı isimli ampul, sadece 4 vat ışık veriyor ve 125 senedir sadece birkaç kere kapandı. Kesintiler de hep itfaiye istasyonunun taşınması sırasında gerçekleşti.

2013’teki en son kesintinin sebebi ise ampulün arızalanması değil, jeneratör aküsünün boşalmasıydı. Çocuk kitaplarında da bahsi geçen bu lambanın nasıl bu kadar uzun süre dayandığı bilinmiyor, ancak büyük ölçüde bunun yapım şekline bağlı olduğu düşünülüyor.