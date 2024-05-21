125 km/s hızla ilerlerken “Rubik Küpü” çözmeye çalıştı! Bu görüntü o soruyu tekrar akıllara getirdi: İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?

İnsanoğlu maalesef trafikte halen hem kendinin hem de çevresinin hayatını hiçe sayan şeyler yapmaya devam ediyor. İspanya’da bir sürücü, Peugeot 307 SW model aracıyla (Direksiyonu sağda değil) tam 125 km/s hızda yol alırken ellerini direksiyondan çekti ve “Rubik Küpü” çözmeye çalıştı. Bu çok tehlikeli anlar direkt olarak polis helikopterindeki kamera ile açık olarak kayıt altına alındı. Sürücü direksiyonu sadece ufak düzeltmeler yapmak için tutuyor daha sonra ise tamamen bırakıyor. Otonom sürüş sistemine sahip olmayan bir araçtaki bu pervasız davranış elbette tepki topluyor, bu tarz kullanımlar çok büyük kazalara yol açabiliyor. İspanya Trafik Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan videodaki sürücünün ciddi bir ceza aldığı aktarılıyor, diğer sürücülere örnek olması adına herkese açık uyarılarda bulunuluyor. Polise göre dikkat dağınıklığı İspanya’daki ölümlü trafik kazalarının yüzde 32’sinin arkasında bulunuyor, bu dikkat dağınıklığına büyük oranda akıllı telefonlar neden oluyor. Birçok güncel araçta geniş güvenlik özellikleri yer alıyor ancak bunlar halen yüzde 100 güvenlik getirmiyor. En gelişmiş otomatik pilot sistemlerinin dahi sürücü tarafından sürekli olarak takip edilmesi gerekiyor, bu konuda birçok ülkede yasal zorunluluklar bulunuyor.