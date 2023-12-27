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Dünya 124 kilogram kokain ele geçirildi!
Dünya

124 kilogram kokain ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 17:41:00 -
124 kilogram kokain ele geçirildi!

Avustralya polisi, Avustralya sahillerinde 124 kilogram kokain içeren paketlerin bulunduğunu duyurdu.

Avustralya polisi, Avustralya sahillerinde 124 kilogram kokain içeren paketlerin bulunduğunu duyurdu.

Sydney ve Newcastle arasındaki sahillerde, her birinde 1 kilogram kokain olduğu belirtilen 39 paket bulundu.

Yetkililer, son bir haftada sahillerde bulunan kokain miktarının 124 kilograma ulaştığını belirtti.

Paketlere, adli inceleme için el konulduğu bildirildi. (İLKHA)

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