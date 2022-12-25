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Dünya 12 yıllık bilet satın aldı! İlginç olay: Evden çalışma işini abarttı, lüks geminin odasını kiraladı
Dünya

12 yıllık bilet satın aldı! İlginç olay: Evden çalışma işini abarttı, lüks geminin odasını kiraladı

Mark Zuckerberg’in sahip olduğu Meta’da çalışan 28 yaşındaki Austin Welss, ‘evden çalışmak’ için 12 yıllığına bir cruise gemisinin odasını kiraladı. Gemideki tüm hizmetlerden faydalanacak olan Wells, her ay ev kirasından daha düşük ücret ödeyecek. Bu haber üzerine sosyal medyada 12 yıllık esaret mi, yoksa kazanç mı olacak yorumları geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 19:04:00 - 2022-12-25 19:54:45
12 yıllık bilet satın aldı! İlginç olay: Evden çalışma işini abarttı, lüks geminin odasını kiraladı

Pandemiyle birlikte hayatımıza iyice yerleşen ‘evden çalışma’ seçeneği, insanlara farklı yerlerde yaşama şansı da sunarken, 28 yaşındaki Austin Wells bunu bir adım daha ileri götürdü.

Meta’da çalışan Wells, 2025’te yapımı tamamlanacak ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıl için kiraladı.

CNBC’ye konuşan Wells, 12 yıl için 300 bin dolar öderken (Yaklaşık 5 milyon 500 bin lira), geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor. 6 kıtayı 1000 günde dolaşacak olan gemi, her limanda 3 gün demir atarken, Wells gemideki yeme-içme, havuz, temizlik, sağlık hizmetleri ve barlar gibi tüm imkanlardan faydalanabilecek.
Welss’in 12 yıllığına satın aldığı odayı aylık olarak kiralamak isteyenler 4500 doları gözden çıkarması gerekiyor.

28 yaşındaki adamın yaptığı ödeme aylara bölündüğünde ise cebinden çıkacak para 2083 dolara düşüyor. Bu ücret, Manhattan’da benzer bir dairenin sadece kirasıyla bile karşılaştığında çok düşük kalıyor. ABD’nin batı kıyılarında geçerli olan saat diliminde çalışacak olan Welss, bunu da avantaja çevirmeyi planlıyor. ntv'nin aktardığına göre: Welss, saat farkının fazla olduğu bölgelerde seyahat ederken gündüz gezip, ABD’de mesainin başlayacağı akşam saatlerinde ise bilgisayar başına oturmayı hedefliyor.

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