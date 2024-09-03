12 yıldır geceleri sadece 30 dakika uyuyan adam: Ömrümü iki katına çıkardım! Açıklamalarına herkes şaştı kaldı

Japonya'da yaşayan fitness tutkunu 40 yaşındaki Daisuke Hori, 12 yıldır geceleri yalnızca 30 dakika uyuduğunu ve bunun yaşam süresini iki katına çıkaracağına inandığını söylüyor.

Açıklamalarına ilişkin ayrıntılar çok konuşulacak...

Zihnini ve bedenini mümkün olduğunca az uykuyla çalışacak şekilde eğittiğini söyleyen Hori, asla yorgun hissetmediğini ifade etti.

Uzmanlar, yetişkin bir bireyin vücudunun tamamen dinlenmesi için 7 ila 9 saat arası uykuya ihtiyaç duyduğunu belirtirken Hori, doktorların tüm uyarılarına rağmen her gün 1 saatten daha az uyuyor.

İstediği her şeyi yapmak için 16 saatin yeterli olmadığını ifade eden Hori, Japonya Kısa Süreli Uyku Koçluğu Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor.

Kısa süreli uyku dersleri veren Hori, derslerine bin 600 kişinin katıldığını ve yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ettiğini iddia etti.

Kronik uyku eksikliği hafıza gerilemesi, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve ruh hali bozuklukları gibi sorunlara yol açarken, derste uyku süresinin nasıl azaltılacağı, aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sağlığın nasıl korunacağı anlatılıyor.

Hori, günde yalnızca 30 dakika uyuduğunu ispat edebilmek için bir yapım şirketinin 3 gün boyunca evinde onu izleyerek belgelemesini kabul etti.