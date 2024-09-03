  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 12 yıldır geceleri sadece 30 dakika uyuyan adam: Ömrümü iki katına çıkardım! Açıklamalarına herkes şaştı kaldı
Aktüel

12 yıldır geceleri sadece 30 dakika uyuyan adam: Ömrümü iki katına çıkardım! Açıklamalarına herkes şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 20:14:00 - 2024-09-03 21:06:49
12 yıldır geceleri sadece 30 dakika uyuyan adam: Ömrümü iki katına çıkardım! Açıklamalarına herkes şaştı kaldı

Japonya'da yaşayan fitness tutkunu 40 yaşındaki Daisuke Hori, 12 yıldır geceleri yalnızca 30 dakika uyuduğunu ve bunun yaşam süresini iki katına çıkaracağına inandığını söylüyor.

Japonya'da yaşayan fitness tutkunu 40 yaşındaki Daisuke Hori, 12 yıldır geceleri yalnızca 30 dakika uyuduğunu ve bunun yaşam süresini iki katına çıkaracağına inandığını söylüyor.

Açıklamalarına ilişkin ayrıntılar çok konuşulacak...

Zihnini ve bedenini mümkün olduğunca az uykuyla çalışacak şekilde eğittiğini söyleyen Hori, asla yorgun hissetmediğini ifade etti.

Uzmanlar, yetişkin bir bireyin vücudunun tamamen dinlenmesi için 7 ila 9 saat arası uykuya ihtiyaç duyduğunu belirtirken Hori, doktorların tüm uyarılarına rağmen her gün 1 saatten daha az uyuyor.

İstediği her şeyi yapmak için 16 saatin yeterli olmadığını ifade eden Hori, Japonya Kısa Süreli Uyku Koçluğu Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor.

Kısa süreli uyku dersleri veren Hori, derslerine bin 600 kişinin katıldığını ve yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ettiğini iddia etti.

Kronik uyku eksikliği hafıza gerilemesi, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve ruh hali bozuklukları gibi sorunlara yol açarken, derste uyku süresinin nasıl azaltılacağı, aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sağlığın nasıl korunacağı anlatılıyor.

Hori, günde yalnızca 30 dakika uyuduğunu ispat edebilmek için bir yapım şirketinin 3 gün boyunca evinde onu izleyerek belgelemesini kabul etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Aksaray'da: İki kardeş ülkeden sıcak mesajlar
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Aksaray'da: İki kardeş ülkeden sıcak mesajlar

Gündem

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Aksaray'da: İki kardeş ülkeden sıcak mesajlar

Kral Selman'dan, Başkan Erdoğan'a sürpriz telgraf!
Kral Selman'dan, Başkan Erdoğan'a sürpriz telgraf!

Gündem

Kral Selman'dan, Başkan Erdoğan'a sürpriz telgraf!

Esir takası anlaşmasını engelliyorlar diyerek Netanyahu, Hamas'ı suçladı!
Esir takası anlaşmasını engelliyorlar diyerek Netanyahu, Hamas'ı suçladı!

Dünya

Esir takası anlaşmasını engelliyorlar diyerek Netanyahu, Hamas'ı suçladı!

TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı
TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı

Teknoloji

TCG GÖKSU fırkateyninde gururlandıran anlar! SAT personeli yerini aldı

Balık kokusuna Canan Karatay çözümü: Reçeteyi verdi! 5 dakikada ev mis gibi! Bakın nasıl konuştu
Balık kokusuna Canan Karatay çözümü: Reçeteyi verdi! 5 dakikada ev mis gibi! Bakın nasıl konuştu

Kadın - Aile

Balık kokusuna Canan Karatay çözümü: Reçeteyi verdi! 5 dakikada ev mis gibi! Bakın nasıl konuştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23