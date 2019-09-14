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12 yıl sonra eli titremeden yemek yiyebildi

Denizli'de 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle sinir dokusu hasar gören Yücel Kayatepe, bir sosyal medya grubunun paylaşımını gören bir doktor tarafından yapılan ücretsiz ameliyatın ardından elleri titremeden yemek yemeye başladı- Kayatepe:"Kazadan sonra ne çay, ne yemek, ne çorba, hiçbir şey yiyip içemiyordum. Şimdi çok mutluyum, kendi ellerimle kaşığı tutup, titremeden yemeğimi yiyorum. Bu, duygu olarak anlatılmaz yani bunu çeken biliyor"

14 Eylül 2019 Cumartesi 18:54
12 yıl sonra eli titremeden yemek yiyebildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası sinir dokusu hasar gören ve ellerinin titremesinden dolayı kaşık tutmakta zorluk çeken hasta, sosyal medyadan paylaşılan videosun bir doktorun izlemesinin ardından ücretsiz yapılan ameliyatla yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bir tekstil fabrikasında çalışırken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 40 yaşındaki Yücel Kayatepe, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördü ve boynundan beynine giden bazı sinir dokularının hasar gördüğü tespit edildi.

Kayatepe'nin ellerinde "esansiyel tremör" olarak bilinen titreme başladı.

Doktorlar tarafından ellerindeki titremesi her geçen gün artan Yücel Kayatepe'yi tedavi etmek için 10 yıl önce beynine pil takılmasına rağmen hastalığa çare bulamadı.

Yüzde 55 engelli olduğu için malulen emekliye ayrılan Kayatepe, titreyen elleriyle hayata tutunmaya çalıştı.

Yaşadıklarını yakınlarına video olarak çektiren Yücel Kayatepe, bunu Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'na gönderdi.

Video, grup aracılığıyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul'daki Okan Üniversitesi Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Atilla Yılmaz, gruba ulaşarak Kayatepe'nin ameliyatını ücretsiz yapabileceğini bildirdi.

Grup tarafından İstanbul'a gönderilen Kayatepe'nin beynine, Yılmaz tarafından yapılan ameliyatla yeni bir pil takıldı. Ameliyat sonrası ellerindeki titreme büyük oranda azalan Yücel Kayatepe, Denizli'ye döndüğünde sağlığına kavuşmasında yardımcı olan Denizli Sosyal Paylaşım Grubu tarafından bir restorana yemeğe götürüldü.

Kayatepe, restoranda eline aldığı kaşıkla 12 yıl sonra elleri titremeden kendi başına yemeğini yedi ve çayını içti.

- "Kendi ellerimle kaşığı tutup titremeden yemeğimi yiyorum"

Yücel Kayatepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, kimsenin yardımı olmadan tek başına yemek yiyebilmenin mutluğunu yaşadığını belirterek, bunun tarif edilemez bir duygu olduğunu belirtti.

Kaza sonrası elleri titrediği için tek başına yemek yiyemez hale geldiğini dile getiren Kayatepe, "Kazadan sonra ne çay, ne yemek, ne çorba, hiçbir şey yiyip içemiyordum. Kaşığı aldığımda elim titrediği için hep üzerime döküyordum. Annem ve babam yemeğimi yedirdi. Şimdi çok mutluyum, kendi ellerimle kaşığı tutup titremeden yemeğimi yiyorum. Bu, duygu olarak anlatılmaz yani bunu çeken biliyor." diye konuştu.

Denizli Sosyal Paylaşım Grubu'nun yöneticisi Yüksel Güler de Kayatepe'nin yemek yiyemediği anların videosunu izledikleri zaman çok üzüldüklerini ifade etti.

Bu tür hastalıklarda ikinci pil ücrete tabi olduğu için Yücel Kayatepe'nin mağduriyet yaşadığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Biz de videosunu paylaşarak hastalığına çare bulmak istedik, öyle de oldu. Rekor düzeyde paylaşım oldu. 1 milyon kişinin üzerinde izlenme oldu, binlerce yorum aldı. Videoyu izleyen Doç. Dr. Atilla Yılmaz, bize ulaşarak 35 bin lira maliyeti olan ameliyatı yapacağını söyleyince hepimiz mutlu olduk. Yapılan operasyonun ardından Kayatepe, 12 yıl sonra kaşık tutarak yemeğini kendisi yiyor, biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 18:54
  1. beyin
  2. el
  3. sağlık
  4. sinir
  5. tıp

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