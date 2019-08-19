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12 yaşındaki Pusat oyun merakını ticarete dönüştürdü

Afyonkarahisar’da 12 yaşındaki Pusat Topçu, teknoloji ve oyun merakını ticarete dönüştürdü.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:11
12 yaşındaki Pusat oyun merakını ticarete dönüştürdü

Afyonkarahisar’da 12 yaşındaki Pusat Topçu, teknoloji ve oyun merakını ticarete dönüştürdü. Küçük Pusat Topçu, babası Erkan Topçu’dan aldığı destekle bir alışveriş merkezi önünde 3 boyutlu gözlüğüyle okul harçlığını çıkarmaya çalışıyor.


Yaz aylarında oyun merakını ticarete dönüştürüp okul harçlığını çıkarmaya çalışan Pusat Topçu, 3 boyutlu gözlüğüne yüklediği oyunları bir alışveriş merkezi önünde oyun tutkunlarına oynatıyor. 5 dakikası 5 liradan oyun oynatan Topçu; “Yaz dönemlerinde hem eğleniyorum hem de okul harçlığımı çıkarmaya çalışıyorum. İlgilenen çok olursa ben bu işi geliştirmeyi hedefliyorum” dedi.


OKULDA OYUN KODLARI TASARLIYORDUM


Üç boyutlu oyun oynarken bu işi ticarete dönüştürmek fikrinin ortaya çıktığını ifade eden Topçu, teknoloji ve oyunlara ilgisinin olduğunu belirtti. Topçu şöyle devam etti:


“VR gözlüğüyle ilgili videolar izliyorduk. Sonra evde olan VR gözlüğümü denedim. Bu şekilde kendimize artı kazanç sağlayabiliriz diye düşündüm. Okulda da bu tip şeylere merakım vardı. Aynı zamanda okulda oyun kodları tasarlıyordum. Teknoloji ve internete fazla merakım vardı. Bunu gidermek için araştırmalar yapıyordum. Bundan dolayı böyle bir girişimde bulunak istedim.”


DIŞARDAN NASIL GÖRÜNDÜKLERİNİ DÜŞÜNÜP ÇEKİMSER DAVRANIYORLAR


Gözlüğü denemek isteyenlerin dışardan nasıl göründüklerini düşünerek çekimser davrandığının ve insanların ön yargı ile karşıladığının altını çizen Topçu: “İnsanların ön yargısı çok. Belli başlı şehirlerde bunu yapanlar var. O şehirlerde ön yargı kırılmış. Kimse dış görünüşünü umursamıyor. Kim beni nasıl görürse görsün diye düşünüyor. Başarılı olursam geliştirmek isterim. İnsanlar ön yargılarını kırarsa çok kolay olabilir bu. Oyunu oynarlarken dışarıdan farklı görüneceklerini düşünüyorlar. Buda insanları biraz oyuna karşı çekimser yapıyor. Burada oturan bir kişi oyun oynamak isterse gelip oynayabilir. Birçok oyun var isteyen oynayabilir” dedi.


KENDİLERİNİ OYUNA BIRAKMALARI GEREKİYOR


Baba Erkan Topçu ise, oğlu Pusat Topçu’nun oyunlara ve teknolojiye merakı olduğunu ifade etti. Oğlunun okul birincisi olduğunu dile getiren Baba Topçu; “Yaz tatilinde evde otururken aklına geldi. Bana dedi ki, baba ben bununla hem eğlenip hem de bu işten para kazanabilir miyim? Bunu nasıl yapacaksın diye sordum bende. Herkeste telefonun olduğunu söyledim. Baba, ‘ben bunu VR gözlük ile 3 boyutlu olarak insanlara oynatmak istiyorum. Bunun zevkini yaşamalarını istiyorum. Bunu da belli miktarda ücret karşılığı yaparsak hem kendi okul harçlığımı çıkartırım hem de eğlenirim” dedi. Ben de iyi tamam deneyelim dedim. Bir tane VR gözlük aldık. VR gözlükle başladık. Bakalım ne olacak. Yarış, savaş, eğlence gibi birçok oyun var. İnsanlardan etki olarak yoğun bir ilgi olduğunu gördük. Şuan denemeye çekiniyorlar sanırım ama izleyen gülen takip eden laf atan çok oluyor. Denemek isteyen şuanda az. Deneyenler ya da denemek isteyenlerin rahat olmaları gerekiyor. Kendilerini sadece eğlenceye kaptıracaklar sadece o kadar” diye konuştu.


HERKESİN DENEMESİNİ TAVSİYE EDERİM


Oyunun göz ve baş hareketleriyle oynandığını kaydeden Topçu sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bu oyun 3 boyutlu olduğu için tamamen oyun oynamıyorsunuz bu oyunu yaşıyorsunuz ve hissediyorsunuz. Yani siz oyunun içine girmişiniz gibi adapte oluyorsunuz. Çok zor bir tarafı yok aslında çok basit sadece göz, el ve baş hareketlerinizle oyunu yönlendirerek kendiniz oynuyorsunuz. Oyunun içine giriyorsunuz ve oyunun içindeki karakter siz oluyorsunuz. Bu şekilde oyunu yaşıyorsunuz çok zevkli ve eğlenceli. Herkesin denemesini tavsiye ederim.”

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:11
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