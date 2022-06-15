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Yerel 12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi
Yerel

12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi

Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında 12 yaşındaki bir çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 22:28:00 -
12 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi

Kaza, Emirdağ ilçesi İnkılap mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Enes Gültekin (12) isimli çocuk cadde de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken M.T.’nin kullandığı 03 HK 117 plakalı kamyonetin altında kaldı. Olayın gören çevredeki vatandaşlar, küçük çocuğu kamyonetin altından çıkarmaya çalışırken bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Gültekin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni morga kaldırıldı.

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