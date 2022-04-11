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Yerel 12 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında vefat etti
Yerel

12 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında vefat etti

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 12 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 19:32:00 -
12 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında vefat etti

Olay, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Dördül köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can ailesine ait evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. 6 kişilik ailenin yaşadığı evde, 12 yaşındaki engelli Mehmet Can alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şenpazar ve Cide ilçesinde çok sayıda itfaiye ekibi ile arazözler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin Mehmet Can'ın cansız bedeni, enkazın altından çıkartılarak morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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