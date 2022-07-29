12 yaşındaki çocuk darp edilerek gözaltına alınmıştı... Zorbalık yapan polislerden çocuğun ailesine şoke eden hamle

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde meydana gelen olayda polis ekipleri, 12 yaşındaki Miraç Akgün'ün kullandığı bisikleti çalıntı olduğu iddiasıyla durdurmak istedi.

Aniden hamle yaptılar

Bisikleti alınmaya çalışılan çocuk, kaçırılacağını zannedip korkup direnmeye başlayınca polis ekiplerince zorla yere yatırılarak gözaltına alındı.

Ailesi şikayetçi oldu

Arbede sırasında yaralanan çocuğun ailesi, hastaneden darp raporu alarak polislerden şikayetçi oldu.

Mahkemeden ilginç karar

Yargıya intikal eden olayın ilk duruşmasında ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararının verilmesi üzerine ailenin avukatı itiraz etti. Olayın üzerinden 7 ay geçtikten sonra polis ekipleri ‘hakaret ve tehdit’ ettikleri gerekçesiyle 12 yaşındaki çocuğun babası Ferhat ve amcası Tarık Akgün’den davacı oldu.

“Oğlumun bu yaraları tekrardan depreşti”

Açılan dava ile neye uğradıklarını şaşıran baba Ferhat Akgün, “İki gün önce öğrendik ki polislerden biri ben ve kardeşim hakkında hakaret ve tehdit davası açmışlar. Bu olay bizi gerçekten derinden yaraladı. Sonuçlanmamış bir mahkeme varken bunu yapmaları bizi derinden yaraladı. Oğlumun bu yaraları tekrardan depreşti” dedi.

"Bacak kadar çocuktan özür mü dileyeceğiz" diye karşılık verdiler

Akgün, olay günü polislerin oğlundan özür dilemelerini istediklerini belirterek, “Fakat polisler ‘Bacak kadar çocuktan özür mü dileyeceğiz’ diye karşılık verdiler. Daha sonra kaymakam ve vali bey evimizi ziyaret ederek özürlerini ilettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kaymakam ve vali bey bizden özür dilerken, polisin maddi çıkar gözetmesi hiç hoş değil” diye konuştu.

Polislerin ‘Bacak kadar çocuktan özür mü dileyeceğiz’ ifadesi, "Bacak kadar çocuğa böyle mi muamele yapılır?" dedirtti.

Skandal olay travmaya neden oldu

12 yaşındaki Miraç Akgün ise, aylar geçmesine rağmen olayın travmasını yaşamaya devam ettiğini ifade ederek, dışarı çıkarken korktuğunu, yanına yaklaşan araç gördüğünde panik yaptığını söyledi.