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Yerel 12 yaşında kalp krizi geçirmişti! Muhammet Ali son yolculuğuna uğurlandı
Yerel

12 yaşında kalp krizi geçirmişti! Muhammet Ali son yolculuğuna uğurlandı

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IHA Giriş Tarihi:

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12 yaşında kalp krizi geçirmişti! Muhammet Ali son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 12 yaşındaki Muhammet Ali Akpürçek, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Serdaroğlu köyünde yaşayan Akpürçek’in cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere uğurlandı.

Muhammet Ali Akpürçek (12) için bugün Serdaroğlu köyünde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Akpürçek ailesinin yakınları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Ali'nin cenazesi köy mezarlığına götürüldü. 12 yaşındaki çocuk, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazede büyük üzüntü yaşayan Akpürçek ailesini, yakınları ve köy sakinleri yalnız bırakmadı.

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