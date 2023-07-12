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İSLAM 12 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-07-12 05:06:00 -
12 Temmuz 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü'nü istifadelerinize (11 Temmuz 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

(26) لِلَّذٖينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌؕ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِۚ هُمْ فٖيهَا خَالِدُونَ

(27) وَالَّذٖينَ كَسَبُوا السَّيِّـَٔاتِ جَزَٓاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَاۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌؕ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍۚ كَاَنَّـمَٓا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الَّيْلِ مُظْلِماًؕ اُو۬لٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِۚ هُمْ فٖيهَا خَالِدُونَ 

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

(26) "Güzel yapanlara daha güzeli, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır, kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar."

(27) "Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı, dengi olan cezadır; bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar, kendilerini Allah’ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir, kendileri orada devamlı kalıcıdırlar."

(Yûnus Suresi, 26-27)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Allah kullarını “esenlik yurdu”na, âyetteki ifade ile “dârüsselâm”a çağırmaktadır, dinin amacı insanlara ebedî mutluluğu sağlamaktır. Dünya hayatında peygamberleri dinleyenlere, akıl ve iradelerini doğru kullananlara Allah doğru yolu göstermektedir. Bu yolun sonu cennettir, cemaldir, insanlara eşsiz saadet bahşeden Allah rızâsıdır (rıdvandır).

Böylesine bir mutluluktan mahrum olanlar, olmadık hayallerin peşine düşerek, hurafelere kapılarak kendi sonlarını hazırlamış olmaktadırlar. Hz. Peygamber’in vazifesi onları uyarmaktır, o da vahyi tebliğ ederek, gerekli açıklamaları yaparak vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir, kimsenin “Bizi uyaran olmadı, biraz yardım görseydik böyle olmazdık” demeye hakkı yoktur.

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 
 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)
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“Haramlardan sakın ki insanların en abidi (en güzel kulluk yapan bir kul) olasın.

Allah’ın taksimatına razı ol ki, insanların en zengini olasın.

Komşunu iyi davran ki mümin olasın.

Kendin için sevdiğini / istediğini diğer insanlar için de sev / iste ki Müslüman olasın.

Çok gülme; zira fazla gülmek kalbi öldürür.”

Kaynak: Tirmizi, Zuhd, 2, H. No: 2305

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