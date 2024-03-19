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Yerel 12 şüpheli gözaltında
Yerel

12 şüpheli gözaltında

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:29:00 -
12 şüpheli gözaltında

Van’da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 10-17 Mart’ta düzenlenen operasyonlarda, 11 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 3 AK-47 uzun namlulu silah, 7 şarjör ve 7.62 milimetre çapında 117 fişek ele geçirildi.

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