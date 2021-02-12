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Sağlık 12 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...
Sağlık

12 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...

Sağlık Bakanlığı 12 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 20:30:00 - 2021-02-12 20:52:21
12 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte vaka sayısı, can kaybı...

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

12 Şubat koronavirüs tablosu

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 667 oldu. Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190 oldu

Test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

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