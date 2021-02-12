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Eğitim 12 Şubat Cuma günü EBA TV öğretmen semineri var mı?
Eğitim

12 Şubat Cuma günü EBA TV öğretmen semineri var mı?

EBA TV, şimdi de öğretmenler için Mesleki Çalışma Programına ev sahipliği yapıyor. Öğretmen seminerleri EBA TV'de başlarken, öğretmen seminerleri programı da eğitimcilerle sürdürülüyor. Peki, EBA TV öğretmen seminerleri ne zaman bitecek? 12 Şubat Cuma günü EBA TV öğretmen semineri var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 00:03:00 -
12 Şubat Cuma günü EBA TV öğretmen semineri var mı?

Bir süredir sürdürülen 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının online olmasının ardından başlayan ara tatil bu hafta bitecek. Öğretmenler ise ara tatilde EBA TV üzerinden seminerlerini sürdürüyor. Peki, 12 Şubat Cuma günü EBA TV öğretmen semineri olacak mı?

12 Şubat Cuma günü EBA TV öğretmen semineri var mı?

8 Şubat'ta başlayan öğretmen seminerleri 12 Şubat 2021 Cuma tarihinde sona erecek. 12 Şubat Cuma günü ise öğretmen semineri olacak. 12 Şubat Cuma günü EBA TV seminer konusu ise “Türkçenin Doğru Kullanımı ve
Beden Dili” konulu seminer ile başlayacak.

12 Şubat EBA TV öğretmen semineri programı

EBA TV öğretmen semineri giriş

EBA girişi detayları merak ediliyor. Öğretmenler, EBA'ya e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayabiliyor. Aynı zamanda MEBBİS şifreleri ile giriş yapabiliyorlar.

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