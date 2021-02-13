12. sınıflar hangi günler okula gidecek? 25 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatili 15 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. 15Şubat’ta köy okulları yüz yüze eğitime başlarken diğer öğrenciler uzaktan eğitimle ikinci yarıyıla başlayacak. 1 Mart itibariyle tüm yurtta ilkokul,8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. Sınava hazırlanan 8. ve 12.sınıf öğrencileri tam zamanlı olarak yüz yüze eğiteme başlayacak. Peki, 12. sınıflar hangi günler okula gidecek?

12. sınıflar haftanın kaç günü okula gidecek?

Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.