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Ekonomi

12 milyon emekli bekliyordu! Yarın hesaplara yatacak

Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri yarın başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödemelerini alabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:18:00 -
12 milyon emekli bekliyordu! Yarın hesaplara yatacak

Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri yarın başlıyor. SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek. İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

Emekli sandığı bayram ikramiyesi

Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

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