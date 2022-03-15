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Yerel 12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 tutuklama!
Yerel

12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 tutuklama!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaklaşık 12 milyon 504 bin TL değerindeki altının çalındığı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 18:07:00 -
12 milyon 504 bin TL hırsızlık olayında 2 tutuklama!

Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt’ta bir kuyumcudan yaklaşık 12 milyon 504 bin TL değerindeki 15 kilogram altının çalındığı soygun olayının ardından Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde İstanbul, Balıkesir ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonların ardından olayla ilişkili oldukları tespit edilen 3 şüpheli şahıs Balıkesir’de, 3 şüpheli şahıs İstanbul’da, 4 şüpheli şahıs ise Doğubayazıt ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda Doğubayazıt’ta 175,9 gram, Balıkesir’de 1 kilo 193 gram, İstanbul’da ise 1 kilo 480,35 gram altın, 2 adet tabanca, 73 adet 9,19 mm fişek, 2 adet 7,65 mm fişek, 3 adet av tüfeği, 2 adet oksijen tüpü ve 1 adet metal el testeresi ele geçirildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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