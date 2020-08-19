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Spor 12. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapılacak
Spor

12. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:55:53 -
12. İsmail Akçay Yol Koşusu Balıkesir'de yapılacak

ANKARA (AA) - Türk atletizm tarihinin önemli maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 12'ncisi düzenlenecek İsmail Akçay Yol Koşusu, 6 Eylül Pazar günü Balıkesir'de yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamada, "Mexico City 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen unutulmaz atlet İsmail Akçay adına yapılacak yol koşusuna kayıtlar, 18 Ağustos Salı günü saat 14.00 ile 2 Eylül Çarşamba günü saat 16.30 arasında yapılacak." denildi.

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