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Yerel 12 ile sarı ve turuncu uyarı!
Yerel

12 ile sarı ve turuncu uyarı!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 09:27:00 -
12 ile sarı ve turuncu uyarı!

Meteoroloji, bir ili turuncu, 11 ili ise sarı kodla uyardı.

Meteoroloji, bir ili turuncu, 11 ili ise sarı kodla uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğleden sonra doğu kıyılarında tekrar etkili olarak yer yer kuvvetli (30-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların, Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman’ın kuzey, Muş ve Van’ın güney, Bitlis’in güney ve batı, Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Yarın gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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