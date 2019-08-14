12 ilde suça karışan, 146 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da emniyet ekipleri tarafından durdurulan bir otomobil içerisinde bulunan ve hakkında kesinleşmiş 146 yıl hapis cezası bulunduğu anlaşılan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da 26 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 146 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Döşemealtı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Sedat Nuri S'nin 26 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 146 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Cezaevine gönderildi Hükümlünün 12 farklı ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştığı belirlendi. Sedat Nuri S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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