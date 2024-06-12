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İSLAM 12 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-06-12 05:25:00 - 2024-06-12 05:34:32
12 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (12 Haziran 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهٖيمَةِ الْاَنْعَامِؕ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَـهُٓ اَسْلِمُواؕ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتٖينَۙ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah’ın adını ansınlar.
Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir ilahtır.
Şu halde yalnız O’na teslimiyet gösterin.
Sen de Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!"

(Hac Suresi - 34)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âyette geçen ve “Allah’ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseler” diye çevirdiğimiz “muhbitîn” kelimesine, “gönlü Allah’a yönelmekle huzur bulanlar, içtenlikle tövbe edenler, alçak gönüllü kimseler, haksızlık etmeyen ve haksızlığa uğradığında da özverili davrananlar” gibi mânalar da verilmiştir (Taberî, XVII, 161).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri 



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın." 

Kaynak: İbn Mâce, Edâhı, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/321


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