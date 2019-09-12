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12 Eylül’ün yıl dönümünde şok iddia! ‘Ulusalcı darbeci damar TSK’da varlığını sürdürüyor’

Milli iradeye karşı 39 yıl önce gerçekleştirilen 12 Eylül 1980 askeri darbesini yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğlu, “Ulusalcı ve darbeci damar TSK içinde varlığını sürdürüyor. Bunlar, dışarıdan destek ve talimat alan yapılardır. Bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirilen hemen hemen bütün darbe ve darbe girişimlerinde bu ‘ulusalcı yapı’ yer almıştır. Günümüzde bu yapı büyük tehdit ve tehlike arz etmektedir.” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 19:07
12 Eylül’ün yıl dönümünde şok iddia! ‘Ulusalcı darbeci damar TSK’da varlığını sürdürüyor’

 Murathan Seyitoğlu  Ankara 

Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğlu, 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümüne ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Türkiye’de artık darbelerin gündeme getirelemeyeceği sürece geldik”

Darbelerin hiçbir gerekçesinin ve bahanesinin olamayacağına dikkat çeken Mustafa Hacımustafaoğlu, “Türkiye, her on yılda bir darbe veya darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. TSK’nın yönetime el koyduğu, TSK’nın yönetime el koymasına hiçbir iradenin ‘dur’ diyemediği bir dönemden artık darbelerin gündeme dahi getirelemeyeceği bir tarihi sürece geldik. Türkiye’nin nereden nereye geldiği noktasında bu çok önemli bir durumdur.” şeklinde konuştu.

“Artık hiç kimse, darbe girişimine yeltenemez”

12 Eylül, 28 Şubat ve son olarak gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini yapan hainlere karşı yargının hesap sorduğunu hatırlatan Hacımustafaoğlu, şöyle konuştu:

Türkiye’nin darbecilere hesap sorabiliyor olması geleceğimiz bakımından çok önemli bir gelişmedir. Bundan sonra bu ülkede hiç kimse TSK’nın gücünü ve imkanını kullanarak darbe girişimine yeltenemez, bunu düşünemez bile. Üzerinden 39 yıl geçen 12 Eylül 1980 askeri darbesini bu yönden değerlendirmek önemlidir.

“Darbeci ‘ulusalcı kanat’ TSK’da varlığını sürdürüyor”

1960’da TSK içerisine ‘ulusalcı ve darbeci’ bir kanadın yerleştirildiğini hatırlatan Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

Ulusalcı ve darbeci damar TSK içinde varlığını sürdürüyor. Bunlar, dışarıdan destek ve talimat alan yapılardır. Bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirilen hemen hemen bütün darbe ve darbe girişimlerinde bu ‘ulusalcı yapı’ yer almıştır. Günümüzde bu yapı büyük tehdit ve tehlike arz etmektedir. 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’u gerçekleştirenler nasıl hesap vermiş ve veriyorsa aynı şekilde yeni bir girişim sırasında da bunlara suçüstü yapılacağı aşikardır. Günümüzde de darbeyi düşünen hevesliler olabilir. Türkiye’de yeni bir darbe macerasına karşı milletimiz sürekli uyanık olmalı ve hainlere asla fırsat vermemelidir.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:07
  1. Ankara
  2. 12 Eylül 1980 darbesi
  3. 12 Eylül darbesi
  4. 1980 darbesi

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