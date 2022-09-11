12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul? Otobüs metrobüs metro kaç gün ücretsiz
2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Aileler ise İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul hangi saatler arasında toplu ulaşım ücretsiz?
Okullar 12 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Bu sebeple aileler ve eğitimciler 12 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını araştırmaya başladı.
12 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi İstanbul? Otobüs metrobüs metro kaç gün ücretsiz
12 Eylül Pazartesi günü belirli saatler arasında İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT'den yapılan açıklamada, "12 Eylül 2022 Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında İstanbulkartınızı kullanarak ücretsiz seyahat edebilirsiniz" denildi.