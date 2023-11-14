12 Eylül öncesinin ülkücüsü Selçuk Özdağ!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Gelecek Partisi milletvekili Selçuk Özdağ ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Hayatta en kızdığım kişiler, bir makama gelmek için yırtınıp, sonra getirildikleri makamı kendileri hakketmiş gibi görünenler..

Hatta sonrasında, kendisini o makama getirene hakaret etmeye kalkışanlar,

Gelecek Partisi, başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere, hemen tüm ekibi ile bu kimliğe şap diye oturuyor.

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Ne demişti Ahmet Davutoğlu?

“Tayyip Erdoğan bir hiç idi. Onu başbakan, cumhurbaşkanı biz yaptık.”

Bu söz doğru muydu?

Doğru olsaydı, Davutoğlu, Tayyip Erdoğan’dan ayrıldıktan sonra, Erdoğan’ın bir daha seçim kazanamaması, Davutoğlu’nun desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu’nun da cumhurbaşkanı seçilmesi gerekirdi..

Böyle bir şey oldu mu?

Olmadı..

Davutoğlu söylediği o sözden dolayı utandı mı?

Utanmadı..

Sadece Davutoğlu değil, partisindeki hemen herkes, aynı nankörlük içinde.

Gelecek Partili desem, haberlerde ismi “Saadet Partisi grup başkanvekili” diye geçiyor..

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