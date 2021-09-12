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Sağlık 12 Eylül korona vaka sayısı | Korona vakaları artıyor mu?
Sağlık

12 Eylül korona vaka sayısı | Korona vakaları artıyor mu?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın zaman geride kaldı. Sonbaharla birlikte kapalı alanlarda geçirilen vaktin artması sebebiyle vatandaşlar vakaların artıp artmadığını merak ediyor. Peki, kaç kişi koronavirüsten vefat etti? 12 Eylül korona tablosu

Yeniakit Publisher
2021-09-12 21:35:00 -
12 Eylül korona vaka sayısı | Korona vakaları artıyor mu?

Türkiye koronavirüs ile mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Ülkemizde yaklaşık 102 milyon doz aşı uygulandı. Aşı oranı artsa da bireysel tedbirlerin zayıflatılmasıyla vaka sayıları 20 bin seviyelerinini altına düşmüyor. Peki, korona vakaları artıyor mu?

12 Eylül korona vaka sayısı | Korona vakaları artıyor mu?

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 616 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,03, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 64,94 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısının 21 bin 352 olduğuna dikkati çekerek, "Bu vakalara 'Bana bir şey olmaz.' ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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