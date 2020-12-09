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Spor 12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
Spor

12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin kasım penceresi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA erkekler dünya sıralamasında A Mili Erkek Basketbol Takımı'nın yeri değişmedi ve 15. sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:39:00 -
12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIBA tarafından duyurulan erkekler dünya sıralamasına göre, ABD, 781.4 puanla zirvenin sahibi olurken, İspanya 721.2 puanla ikinci ve Avustralya da 666.5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ise yeri değişmedi ve 15. sıradaki yerini korudu.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan takımların listesi şu şekilde:

1. ABD
2. İspanya
3. Avustralya
4. Arjantin
5. Sırbistan
6. Fransa
7. Yunanistan
8. Litvanya
9. Rusya
10. Brezilya
11. Çekya
12. İtalya
13. Polonya
14. Hırvatistan
15. TÜRKİYE
16. Slovenya
17. Almanya
18. Porto Riko
19. Dominik Cumhuriyeti
20. Venezuela

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