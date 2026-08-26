12 Dev Adam’da hedef 2'de 2 yapmak

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milliler, bugünkü antrenmandan önce basın mensuplarıyla buluştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz ve kaptan Cedi Osman, Litvanya ve İzlanda müsabakalarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

İlk grupta 6'da 6 yaptıklarının altını çizen başantrenör Ergin Ataman, alınan sonuçların kendileri açısından avantaj olduğunu belirtti.

Bir sonraki pencerede farklı takımlarla karşı karşıya geleceklerini dile getiren Ataman, "İlk 2 maçımız son derece önemli. Geçen hafta antrenmanlara başladık. Almanya'da bir turnuva oynadık. Bu turnuvada bütün oyuncularımızı kullanma şansına sahip olduk. Sistemimiz belli, takımımızın oyunundan memnunum. Son Avrupa Şampiyonası'na göre tabii ki eksiklerimiz var. Bu durum sistemi de etkileyecek. Özellikle Alperen'in olmaması hem oyun kalitesi açısından hem de oyun sistemi açısından bize biraz farklılıklar getirecek. Larkin'in yokluğunda Flynn, 2 hazırlık maçında iyi performans ortaya koydu. Diğer oyuncularımızın da performansından memnunum. Şimdi Litvanya maçımız var. Litvanya, tehlikeli bir takım. Avrupa Ligi'nde oynayan önemli oyuncuları var, özellikle Tubelis ve Motiiejunas çok tecrübeli isimler. Onun dışındaki oyuncular belki isim olarak çok tanınmış değiller ama basketbolu son derece iyi ve hızlı oynayan, boş buldukları zaman şutları sokan, doğru basketbol oynayan bir takım." ifadelerini kullandı.

Litvanya karşısında saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini söyleyen Ataman, "Litvanya karşısında inşallah kazanıp sonra İzlanda deplasmanına gideceğiz. İzlanda kendi sahasında çok etkili bir takım. Takımımız son resmi mağlubiyetini İzlanda karşısında yaşamıştı. Tabii ki o günkü kadromuzla bugünkü kadromuz arasında çok büyük farklar var ama İzlanda'nın kadrosu aynı. Onun için çok önemli iki maça çıkacağız. Grupta şu anda birinci ve namağlup durumdayız. Bizim için bir avantaj ama Dünya Kupası'na gitmeyi garantilememiz için bu oynayacağımız maçlarda en az iki veya üç galibiyet almamız gerekiyor. O açıdan tabii ki bu iki maç son derece önemli olacak." açıklamasında bulundu.

“ERCAN OSMANİ'DEN DAHA İYİ BİR PERFORMANS BEKLİYORUZ”

Alperen Şengün ve Shane Larkin'in yokluklarının önemine dikkati çeken Ergin Ataman, buna karşın çok kaliteli bir kadroya sahip olduklarının altını çizdi.

Pota altında tecrübeli isimlere sahip olduklarını vurgulayan Ataman, "Adem Bona'nın savunmadaki caydırıcılığı, hücumda kendini çok geliştirmiş olması, keza Ömer Faruk'un bu turnuva maçlarındaki de skorer oyunu öne çıkıyor. Ercan Osmani'den daha iyi bir performans bekliyoruz. Ercan bunu geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda gösterdi ve konsantre olduğu zaman ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. O halini bekliyoruz bu maçlarda. Kaptan Cedi Osman en etkili hücum silahlarımızdan. Kadromuz iyi durumda. Ben hücumda oldukça iyi oynayacağımızı düşünüyorum ama Litvanya'nın hızlı hücumlarını da durdurmalı, mutlaka sert savunma yapmalıyız. İzlanda seyahati uzun olacak. Yarım bir jet-lag durumu olabiliyor. Daha önce İzlanda'ya gittiğimizde bunu yaşamıştık ama şartlar böyle. Litvanya maçını cuma akşamı oynayacağız. İzlanda'daki maç pazartesi günü. Cumartesi günü hemen gideceğiz. Sağ olsun federasyonumuz bu sefer özel uçak da ayarladı. Özel uçakla direkt olarak gideceğiz. Uzun bir seyahat ama güzel bir yer İzlanda, balina turları falan var. Bu sefer oradan inşallah galibiyetle döneceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da gerçekleştirilen NBA kampına dikkati çeken Ergin Ataman, "Türkiye şu anda sporda en fazla yatırım yapan Avrupa ülkesi diyebilirim. Bu merkez şu anda Avrupa'nın en önemli basketbol merkezlerinden birisi. İçerisinde işte 5-6 tane basketbol salonu, kütüphanesi, oteli, okulu olan bir yer. Onun için NBA de burayı tercih etmiş. Güzel bir organizasyon, Türk oyuncular da var. Biz de kadromuzdaki Darius'u oraya verdik. Orada biraz antrenman yapacak, ondan sonra tekrar bize katılacak. Burada sabahları çalışırlar, akşamları da Boğaz turları ile beraber balıklarını yerler, Türkiye'nin tarihi yerlerini gezerler. Onlar da iyi bir seçim yapmışlar." diye konuştu.

A Milli Takım kadrosunda yer alan Ömer Kutluay'la ilgili soruyu yanıtlayan Ataman, şöyle konuştu:

“Ömer, çok yetenekli bir çocuk, 17 yaşında. 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda birçok maçını canlı izledim. Onun bu seviyelerde oynayabileceğini düşünüyordum ve bunu test etmek istedim. Gayet rahat bir şekilde abileriyle beraber aynı seviyede çalışıyor, aynı seviyede antrenman yapıyor. Almanya'daki turnuvada ilk maçta 10-12 dakika oynadı, 5 sayı attı. Ömer'in ileride Türk basketbolunda çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum. Tabii şu anda gerek Ömer olsun gerek Darius olsun henüz çok gençler, bu maçlarda 12 kişilik kadroda olacaklarını düşünmüyorum. Ama bu gelişimlerini sürdürürlerse önümüzdeki sene Dünya Kupası'nda 12 kişilik kadroya belki girebilirler. Türk basketbolunda sadece A takımlar düzeyinde değil altyapılar düzeyinde de oyuncular gelmeye başladı, bu son derece önemli. O açıdan da tabii ki Ömer olsun, Darius olsun bunun öncülüğünü yapıyorlar.”

HARUN ERDENAY: “HEP POZİTİF SEVİYEDE BASKETBOL OYNUYORUZ”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz bir çıkış yakaladığını söyledi.

Millilerin turnuvayı gümüş madalyayla tamamladığını hatırlatan Erdenay, "O çıkış bence elemelerin ilk tur maçlarında da devam etti. 6'da 6 yaparak grup maçları seviyesinde Avrupa'nın zirvesine yerleştik. Şimdi ikinci tur başlıyor. İkinci tur biraz daha zor olacak. Yeni bir altılı grup olacak. Bizim önceki grubumuzdan Sırbistan ve Bosna Hersek, karşı gruptan da Litvanya, İzlanda ve İtalya yer alacak. İlk maçımız Litvanya'yla. Basketbol ekolü olan bir ülke, sonra da İzlanda deplasmanına gideceğiz. İki tane eksik oyuncumuz var ama hazırlık maçlarında diğer oyuncularımız onları aratmadı. Artık belli bir şekilde, belli bir seviyede basketbol oynuyoruz. İniş çıkışlar olmuyor, hep pozitif seviyede basketbol oynuyoruz. Seyircimizin de desteğiyle önce Litvanya, sonra İzlanda maçından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Takımımıza da buradan başarılar diliyorum." diye konuştu.

Genç oyuncuların A Milli Takım kampında yer almasıyla ilgili de konuşan Erdenay, şunları söyledi:

“Ömer Kutluay ve Darius Karutasu, Dünya Şampiyonası'nda çok iyi performans gösterdi. Ergin hoca da onları çağırarak ödüllendirdi. İkisi de ileride 12 dev adama çok büyük hizmetler edecek, gelecekleri olan oyuncular. Onların burada tecrübe kazanması çok önemli. Hamburg'daki turnuvada süre aldılar, sayı attılar. Bu, onlar için önemli bir tecrübe.”

ALPER YILMAZ: “LİTVANYA'YA KARŞI EVİMİZDE OYNAMAK AVANTAJ”

A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, ilk grupta 6'da 6 yapmanın çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Her maçta çok dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra gösterdiğimiz emeğin karşılığını bulabilmek için bu maçlardan da galibiyetlerle ayrılmamız lazım. Litvanya'ya karşı evimizde oynamak avantaj. Seyircimizin desteğiyle de cuma günü bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ondan sonra da zorlu bir deplasmana gideceğiz. İzlanda'da da ikinci galibiyetimizi alıp bu pencereyle 8'de 8 yapmak istiyoruz. Umuyorum maçlar istediğimiz gibi gider. Sakatlıksız iyi bir basketbolla kazanarak ülkemizi sevindiririz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Cedi Osman da hazırlıkların çok iyi devam ettiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"İlk grubu 6'da 6 yaparak bitirdik. Ama buna aldanmamak gerekiyor. İkinci grupta daha zorlu rakiplerle oynayacağız. İtalya, Litvanya, İzlanda gibi gerçekten zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Taraftarımızın önünde çok önemli bir maça çıkıp o maçı da kazanarak galibiyetlerimizle devam etmek istiyoruz. Her ne kadar Litvanya tam takımla gelmemiş olsa da bizim için zor bir karşılaşma olacak. O yüzden kimle oynarsak oynayalım her zaman yüzde 100'le oynamak zorundayız. Bu salonda taraftarlarımız bizi her zaman destekledi. Onların önünde en iyi basketbolumuzu oynamak istiyoruz. Umarım ikinci gruba galibiyetle başlarız."