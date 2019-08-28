12 Dev Adam’da Berk Uğurlu kadrodan çıkarıldı A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Berk İbrahim Uğurlu, sakatlık sebebiyle FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda Berk İbrahim Uğurlu, sakatlık sebebiyle FIBA 2019 Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı.

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası öncesinde A Milli Erkek Baksetbol Takımı’nda şok sakatlık yaşandı. Millilerde başarılı basketbolcu Berk Uğurlu sakatlandı. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Berk’in geçirdiği sakatlık sebebiyle, kadroda yer alamayacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.