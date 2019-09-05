0553 313 94 23

12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda son 16’ya kalamadı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Çekya’ya 91-76’lık skorla mağlup oldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:40
12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda son 16’ya kalamadı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Çekya’ya 91-76’lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla grubu 3. sırada tamamlayan milliler, son 16’ya kalamadı. Ay-yıldızlılar 17-32 klasman maçları oynayacak.


Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu 3. karşılaşmasında Çekya ile Şanghay Oriental Spor Merkezi’nde mücadele etti. Çekya karşısında maça Scottie Vilbekin, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 22-16, devreyede 43-35 geride tamamladı. Müsabakanın diğer periyotlarında da üstünlüğü yakalayamayan 12 Dev Adam, rakibi karşısında parkeden 91-76’lık skorla mağlup ayrıldı.


Ay-yıldızlılarda Cedi Osman 24 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Furkan Korkmaz 16 sayı, 4 ribaund ve Melih Mahmutoğlu da 14 sayıyla takımına katkıda bulundu.


Çekya’da ise Vojtech Hruban 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve Ondrej Balvin 17 sayı, 11 ribaund ile mücadele ederek takımlarına galibiyeti getirdi.



Klasman maçları oynayacak


Milliler daha önce E Grubu’nda Japonya’yı 86-67 yenmiş ve ABD’ye 93-32 yenilmişti. Çekya mağlubiyetinin ardından 4 puanla 3’üncü sırayı alan ay-yıldızlılar, 17-32 klasman maçı oynayacak. Dongguan’da oynanacak klasman karşılaşmalarında E Grubu’nun 3 ve 4’üncüleri, F Grubu’nu 3 ve 4’üncü sırada tamamlayan takımlarla O Grubu’nda bir araya gelecek. E Grubu’nda alınan puanlar buraya taşınacak. O Grubu maçlarında takımlar ilk grup sürecinde karşılaşmadıkları ekiplerle maç yapacak. Oynanacak maçların sonucunda, FIBA’nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Geçmişten Günümüze Afrika' okurunu selamlıyor
    1. 'Geçmişten Günümüze Afrika' okurunu..
    2. 12 Dev Adam kupaya veda etti
    3. TİKA’dan Hırvatistan’da dostluk spor..
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Rusya duyurdu! SU-57 için ilk..
    6. MSB: "2 Türk ve 2 ABD helikopteri,..
    7. EFEST, eğitime de destek olacak
    8. Yeni Zelanda'da kızamık vakası bini..
    9. Başarılı sporcular ödüllendirildi
    10. 80 bin Çankayalı yaz etkinliklerinde..
    11. Elvan’dan Mezitli’ye hastane müjdesi
    12. Şehir Hastanesinde 100’üncü açık kalp..
    13. Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama
    14. Bacası tutuşan fabrikada yangın devam..
    15. İstanbullular dikkat! 9 Eylül'de..
    16. Fiat'ın tüketiciye desteği devam ediyor
    17. Engelli vatandaşa ‘Arsa alacağız’..
    18. Babacan'ın yakın çevresi Akit'e..
    19. Sincan’ın meşhur kavunları artık..
    20. Vestel IFA’da yeni teknolojilerini..
    21. Sudan’da sel mağduru 480 aileye yardım
    22. Eminönü alt geçidindeki esnafa kredi
    23. Eyüpsultan Belediyesinden kadınlara..
    24. Taekwondo Türkiye Şampiyonası Sivas’ta..
    25. Uyuşturucu tüccarlarına darbe
    26. Üniversiteli İrem Su'nun öldüğü trafik..
    27. Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı
    28. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    29. Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak..
    30. Putin’den Türkiye çıkışı: “Türkiye,..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'