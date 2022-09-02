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Spor 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Spor

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki ilk maçında Karadağ’ı 72-68'lik skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 07:37:00 -
12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Tiflis Arena'da oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Maça istediği gibi başlayamayan milliler ilk periyodu 18-14 geride bitirdi. İkinci periyotta rakibine karşı üstünlüğü ele geçiren 12 Dev Adam, soyunma odasına 41-31 önde girdi. Üçüncü periyotta da rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Türkiye, salondan 72-86 galip ayrılarak turnuvaya gabiyetle başladı. Ay-yıldızlı ekipte Shane Larkin 18, Cedi Osman 15 ve Alperen Şengün 12 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Karadağ'da ise Bojan Dubljevic 18 sayıyla oynadı.

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