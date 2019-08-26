12 Bingölspor’da teknik direktör Hüseyin Kaya

Bölgesel Ligi (BAL) takımlarından 12 Bingölsopr’un teknik direktörü belli oldu. Diyarbakırlı teknik adam Hüseyin Kaya, yeşil beyazlı takımla tekrar anlaşma sağladı. Geçen sezonun son 4 haftasında 12 Bingölspor’un başına geçen ve önemli başarılara imza atan Hüseyin Kaya’nın yardımcıları da belli oldu. Ahmet Ayata’nın kaleci ve Oktay Kahraman’ın ise yardımcı antrenör olarak görev yapacağı takımın hedefi de şampiyonluk olarak belirlendi.

Teknik Direktör Hüseyin Kaya, 12 Bingölspor’un başarılı olması için bu yıl çok çalışacaklarını söyledi. Kaya, antrenör arkadaşlarıyla yeni sezon için çok önemli bir planlama yaptıklarını ve 12 Bingölspor’un başarılı olup 3. Lige çıkması için var güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti. Kaya, Bingöl’ün ve Bingöl halkının 3. Ligi hak ettiğini bu nedenle çok zor bir görevlerinin olduğunu kaydederek, "Biz bu takımı başarılı kılmaya geldik. Oktay ve Ahmet hocayla gönül birliği yaptık. 12 Bingölspor’u hak ettiği yerlere taşımak için çok çalışacağız ve bize güvenenlerin inançlarını boşa çıkarmayacağız. Zor olan görevimizi layıkıyla yerine getireceğiz” dedi.

Diyarbakır’ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Kaya, “Hem Bingöl hem de Diyarbakır’a karşı sorumluluğumuz var. Birbirine dost ve aile olan bu iki güzel şehrin insanlarına şampiyonluk yaşatmak istiyoruz. Bunun için başta Bingöl halkı ve sporseverlerini yanımızda görmek ve destek olmalarını bekliyoruz. Arzuladığımız birlik ve beraberliği sağlayıp, başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına da değinen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Önemli bir ekibimiz var. İnandığımız ve güvendiğimiz futbolcu arkadaşlarımıza bazı takviyeler de yapacağız. Ama bu takviyeler sıradan olmayacak. Bize güç katacak isimleri kadromuza katmaya çalışacağız. Yeni sezon hazırlıklarımızı da en iyi şekilde tamamlayıp, lige iyi bir başlangıç yapmaya çalışacağız.”