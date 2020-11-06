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Gündem 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı duyuruldu mu?
Gündem

12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı duyuruldu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından 12 bin personel alımı branş dağılımı, merakla araştırılıyor. Sağlık mezunları gündem konusunu oluşturan 12 bin sağlık personeli alımı, branş dağılımı açıklaması ve tercih süreci ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, 12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı ne zaman duyurulacak? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte, konu hakkında bazı bilgiler…

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:57:00 -
12 bin sağlık personeli alımı branş dağılımı duyuruldu mu?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 12 bin sağlık personeli alımı ile bakanlık kadrolarında yeni personeller istihdam edilecek. Söz konusu istihdam sürecinde, 12 bin sağlık personeli alımı için ilan yayımlanacak. Bu ilanla birlikte adaylar, KPSS puan sıralamalarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu ve şartlar nedir, nelerdir? İşte, branş dağılımı ve diğer konular hakkında bazı detaylar…

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurusu, ÖSYM’nin internet adresinden açılacak duyuru ile başlayacak. Sağlık Bakanı Koca, önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanının alım ilanına çıkacaklarının müjdesini verdi. Koca, bu konuda hazırlıkların sürdürüldüğünü de belirtmişti. Bu bilgiler üzerine Sağlık bakanlığı 12 bin personel alımı için başvuru sürecinin 2 Kasım Pazartesi günü başlayabilir.

Branş Dağılımı nasıl gerçekleşecek?

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı için henüz net bir açıklama yapmasa da, son başvuru sürecinde en çok ağırlık, ihtiyacın bulunduğu hemşire pozisyonuna verilmişti. Bu alımda da branş dağılımının en üst sırasında hemşire pozisyonunun olması düşünülüyor.

 

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