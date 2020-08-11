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Siyaset

12 AK Parti ilçe başkanı istifa etti

Diyarbakır'da AK Parti’li Bağlar, Bismil, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kulp, Lice, Silvan ve Yenişehir ilçe başkanları istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 23:53:00 -
12 AK Parti ilçe başkanı istifa etti

AK Parti Genel Merkezi'nin istifasını istediği 12 ilçe başkanı görevinden ayrıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir, Silvan, Lice, Kulp, Kayapınar, Hazro, Hani, Ergani, Dicle, Çınar, Bismil, Bağlar ilçe başkanları görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndan istifalar hakkında açıklamada bulundu.

Partinin ilçe kongreleri sürecinden dolayı teşkilat başkanlığında daha rahat bir çalışma ortamı oluşturmak için söz konusu ilçe başkanlarının istifa ettiği belirtilen açıklamada "İlçe başkanlarımıza göstermiş oldukları duyarlı davranışlarından ve yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.” denildi. 

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'ın merkez Sur ile Eğil ve Çüngüş ilçe başkanlıklarına atam yapılmıştı.

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