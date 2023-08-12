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İSLAM 12 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-08-12 08:25:00 -
12 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (12 Ağustos 2023) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَٓا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler!

Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın.

Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır."

(Münâfikun Suresi - 9)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Kur’an’da, yer yer dünyaya aşırı düşkünlük göstermenin tehlikelerine ve dünya hayatının varlık sebebi olan sınavın icaplarından olarak insana bazı şeylerin câzip gösterildiğine sık sık değinilir. 9. âyetten açıkça anlaşıldığı üzere burada kişiye yüklenen ödev, onun ailesiyle ilgilenmemesi, kazanç sağlayıcı işlerle meşgul olmaması değil, hayatın tabii akışı içinde ve insanın doğasının bir gereği olarak zaten gösterilmekte olan bu ilgi ve meşguliyetin, hayatın gerçek anlamını unutturacak ve Allah’a kul olma bilincini yitirmeye sebep olacak bir sapmaya yol açmamasıdır (ayrıca bk. Âl-i İmrân 3/14; Enfâl 8/28; Sebe’ 34/37; Tegābün 64/14).

İnsan kendisini dünya telâşının anaforuna kaptırırsa, âhiret için bir şeyler yapmak gerektiğine inansa bile, henüz önünde uzun bir ömür bulunduğunu düşünüp varlık amacına ilişkin görevlerini ileriye erteleme gibi yanılgılara kapılır.

 Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 366


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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında alimlerin (bilginlerin) sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir."

"Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahillerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir."

Kaynak: Feyzü’l-kadir, 1/262, Hadîs No: 391

 

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