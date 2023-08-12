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Tarih 12 Ağustos 2017: Akademisyen Dr. Ratip Kazancıgil'in vefatı
Tarih

12 Ağustos 2017: Akademisyen Dr. Ratip Kazancıgil'in vefatı

Yeniakit Publisher
2023-08-12 08:08:00 - 2023-08-12 08:09:00
12 Ağustos 2017: Akademisyen Dr. Ratip Kazancıgil'in vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Akademisyen Dr. Ratip Kazancıgil'i hayırla yâd ediyoruz.

1920 yılında Malatya’da doğan Dr. Ratip Kazancıgil; ilk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamlamış, 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girerek 1943 yılında buradan mezun olmuştur. Askeri hizmetinin ardından 1946 yılında Aydın ili merkezinde Sıtma Savaş Tabipliği’ne, 1948’de Aydın Sıtma Savaş Başkanlığı Laboratuvar Şefliği’ne ve 1950’de merkezi Edirne’de olan Trakya Sıtma Savaş Bölge Başkanlığı’na atanmıştır.
Sağlık Bakanlığı tarafından ve Dünya Sağlık Teşkilatı’nın bursu ile yurt dışına gönderilmiş olan Kazancıgil, 1958 yılında Sıtma Eradikasyon Bölgeler Grubu Başkanlığı’na, 1963 yılında Sıtma Savaş Başkanlığı üzerinde kalmak koşulu ile Edirne Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü görevine getirilmiştir.


Dr. Ratip Kazancıgil'in gençlik yılları

Edirne’nin sağlık hizmetlerini geliştirerek diğer şehirlere örnek olacak bir il haline getirmiştir. Sağlık hizmetlerindeki başarılarından dolayı, Türk Tabipler Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü, 1991 yılında ilk defa Dr. Ratip Kazancıgil’e verilmiştir. 1985 yılında bu görevinden yaş haddinden emekli olarak Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı’na yardımcı doçent olarak atanmıştır.


Bir süre sonra bu görevinden de emekli olan Kazancıgil, Edirne’ye sadece sağlık alanında değil sosyal ve kültür alanda da büyük hizmetlerde bulunmuştur. Yapmış olduğu çalışmalarla Edirne’nin dışarıda da tanınmasını sağlamıştır. Edirne’de pek çok ilklere imza atan Dr. Ratip Kazancıgil, başta, “Sağlık Kuruluşlarına Yardım Derneği”, “Edirne Musiki Cemiyeti”, “Edirne’yi Tanıtma Turizm Derneği” (Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği) olmak üzere pek çok derneğin kurucusu olmuş ya da yönetim kurullarında yer almıştır.

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