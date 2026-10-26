  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörist Deniz Gezmiş’in ismi parka verilmişti! Yanlıştan dönüldü Melih Gökçek "Solcular iyi dinlesin" diyerek paylaştı Sermaye piyasası işlemleri soruşturmasında yeni gelişme Ertan Aydın tutuklandı Türk mühendislerinden düşmanın aklını alacak gövde gösterisi! Havadayken hedef değiştiren millî füze hedefini tam isabetle imha etti! Florya’da derbi öncesi skandal tercih! Okan Buruk öyle bir ismi kulübeye çekti ki taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! "Sen kafayı mı üşüttün Kocasakal?" Zelenskiy tarih verdi: ABD, Ukrayna ve Rusya Kasım ayında masaya oturuyor Özgür Özel'e İzmir şoku! Yeni Parti'den istifa edip CHP'ye katıldılar Maden faciasında ihmal zincirine yargı cezası! Ankara’da yakalanan işletme müdürü de tutuklandı Rusya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Tonlarcasını trenlerle alıp gidecekler
Yaşam 12-13 saat odun ateşinde kaynatılıyor! Yörük kadınları pişiriyor kilosu 600 liradan satılıyor
Yaşam

12-13 saat odun ateşinde kaynatılıyor! Yörük kadınları pişiriyor kilosu 600 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Mersin Silifke'de nar hasadıyla birlikte geleneksel nar ekşisi üretimi de başladı. Pazarda satış imkanı bulamayan çatlamış narları değerlendiren Yörük kadınlar, doğal yöntemlerle hazırladıkları nar ekşisini kilogramı 500-600 liradan satıyor.

Mersin’de kış hazırlıklarının en zahmetli geleneklerinden biri olan nar ekşisi mesaisi başladı. Nar hasadının başlamasıyla birlikte kış hazırlıklarının önemli geleneklerinden biri olan nar ekşisi üretimi de kadınların yoğun emeğiyle tamamen doğal olarak sürdürülüyor. Dalından toplanan narlar, önce nar tane ayırma makinelerinde kabuklarından ayrıldıktan sonra suyu çıkarılıyor. Elde edilen nar suyu, büyük kazanlarda odun ateşinde 10 saatten fazla kaynatılarak koyulaştırılıyor ve nar ekşisine dönüştürülüyor.

 

Büyük emekle hazırlanıyor

Nar ekşisine dönüştürülen narların genelde pazarda satış imkânı bulamayan çatlamış ürünleri değerlendirerek israfı önleyen Yörük kadınlar, ekonomik kazanç elde ederek aile bütçesine ek gelir sağlarken, sofralarla da önemli bir lezzeti buluşturuyor. Büyük emekle hazırlanan geleneksel nar ekşisinin kilogramının 500 ile 600 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğu öğrenildi.

 

Nar ekşisi yapan Nazmi Söylemez'de ilçede nar sezonu başladığını hatırlatarak, Silifke'nin de narlarıyla ünlü bir bölge olduğunu kaydetti. Söylemez," Silifke Göksu Deltası ve çevresinde müthiş derecede nar bahçeleri var. Narları bahçelerden topluyoruz. Narları en teknolojik aletlerde tane ayırma ve sıkma sistemi sonrasında büyük kazanlarımızda getirdiğimiz nar sularını en doğal ortamda odun ateşinde 12-13 saatlik kaynatma sonrasında kıvama getirerek şifa kaynağı nar ekşisi oluşturuyoruz" dedi.

Akseki'de 5 kilo andız kozalağından yaklaşık 1 kilo pekmez çıkıyor, kilosu 500 lira
Akseki'de 5 kilo andız kozalağından yaklaşık 1 kilo pekmez çıkıyor, kilosu 500 lira

Tarım

Akseki'de 5 kilo andız kozalağından yaklaşık 1 kilo pekmez çıkıyor, kilosu 500 lira

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23