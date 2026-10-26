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Kültür Sanat
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Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

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Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

Kahvaltı sofralarının en gözde içeceği olan çay, bu sefer uluslarası arenada kendini ispat etti. Dünyanın en iyi çaylarının sıralandığı listede Türkiye'nin sırası şaşırttı.

#1
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

Özellikle Türk kültüründe önemli yeri olan çay bu sefer uluslararası arenaya taşındı.

#2
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ÇAYLARI LİSTESİ...

#3
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

20. Gunpowder (Çin)

#4
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

19. Genmaicha (Japonya)

#5
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

18. Gyokuro (Japonya)

#6
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

17. Sencha (Japonya)

#7
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

16. Longjing / Dragon Well (Çin)

#8
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

15. Matcha (Japonya)

#9
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

14. Russian Caravan (Rusya/Çin)

#10
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

13. Kenya Siyah Çayı (Kenya)

#11
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

12. Nilgiri (Hindistan)

#12
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

11. Tirebolu Çayı (Türkiye)

#13
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

10. Yunnan Dian Hong (Çin)

#14
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

9. Irish Breakfast (İrlanda)

#15
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

8. Lapsang Souchong (Çin)

#16
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

7. Keemun Black (Çin)

#17
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

6. Ceylon OP (Sri Lanka)

#18
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

5. English Breakfast (İngiltere)

#19
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

4. Earl Grey (İngiltere/Global)

#20
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

3. Assam (Hindistan)

#21
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

2. Darjeeling (Hindistan)

#22
Foto - Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!

1. Rize Çayı (Türkiye)

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