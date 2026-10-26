Dünyanın en iyi çayını seçtiler! Bilin bakalım zirvede kim var!
Kahvaltı sofralarının en gözde içeceği olan çay, bu sefer uluslarası arenada kendini ispat etti. Dünyanın en iyi çaylarının sıralandığı listede Türkiye'nin sırası şaşırttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahvaltı sofralarının en gözde içeceği olan çay, bu sefer uluslarası arenada kendini ispat etti. Dünyanın en iyi çaylarının sıralandığı listede Türkiye'nin sırası şaşırttı.
Özellikle Türk kültüründe önemli yeri olan çay bu sefer uluslararası arenaya taşındı.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ ÇAYLARI LİSTESİ...
20. Gunpowder (Çin)
19. Genmaicha (Japonya)
18. Gyokuro (Japonya)
17. Sencha (Japonya)
16. Longjing / Dragon Well (Çin)
15. Matcha (Japonya)
14. Russian Caravan (Rusya/Çin)
13. Kenya Siyah Çayı (Kenya)
12. Nilgiri (Hindistan)
11. Tirebolu Çayı (Türkiye)
10. Yunnan Dian Hong (Çin)
9. Irish Breakfast (İrlanda)
8. Lapsang Souchong (Çin)
7. Keemun Black (Çin)
6. Ceylon OP (Sri Lanka)
5. English Breakfast (İngiltere)
4. Earl Grey (İngiltere/Global)
3. Assam (Hindistan)
2. Darjeeling (Hindistan)
1. Rize Çayı (Türkiye)
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