11Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Suudi Arabistan Kralı Selman yayımladığı 14 kraliyet emrinde Türkiye detayı dikkat çekti. Kral Selman Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna ilişkin iddialara cevap verdi.
Tgrt Haber'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan Türkiye ile aramızı bozamayacaklar açıklaması geldi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 14 kraliyet emri yayımladı. Kral Selman Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik iddialarına şöyle cevap verdi:
“Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak.”