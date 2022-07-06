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Dünya 11Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar
Dünya

11Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 08:56:00 -
11Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar

Suudi Arabistan Kralı Selman yayımladığı 14 kraliyet emrinde Türkiye detayı dikkat çekti. Kral Selman Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna ilişkin iddialara cevap verdi. 

Tgrt Haber'de yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan Türkiye ile aramızı bozamayacaklar açıklaması geldi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 14 kraliyet emri yayımladı. Kral Selman Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik iddialarına şöyle cevap verdi:

“Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak.”

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Yorumlar

NE ARABIN YOSUNU NEFİSUNU DİYENE İNANAN AÇ IM DİYEN TÜRKLERİ

BİZE ÇANKAYA YETER DİYENLERE İNAN AÇ CHPLİLERİ YÜZDE 48 UYUTANLAR 1918 DEN BUGÜNDE NEÜRETİYSE SINIRSIZ SATTI AÇIM DİYEN TÜRKİYEDEKİLER KIASLARKEN KİME ........................BEDUALARINI ETİ BUGÜN İN GİNGİLİZALMAN ABD FIRANSIZ GİBİ YAŞAYAMIYOM DİYENLER 100 YIL DÜNYAYA ARAPLARA NELER SATIĞINI TÜRKİYEDE TARIM YAP DİYE AKIL VERENLER NEDEN KÖYLERİNİ BIRAKIP ŞEHİR AYATINA GEÇTİ GİTSENİZE KÖYÜNÜZE LEN SİZİ BİRİ TARIM YAP DİYOSA SİZİ BATIYA SOY DURDUĞUNU SOYDURACAĞINI NEDEN ANLAMASIN NEZAMAN ALAIYACAN

Mesut Sarp

Ne demek Türkiyede ac filan mı var? Her kes gül gibi gecinip gidiyo. Yaz ayındayız sıcak üşüyende yok. Dedelerimizi Osmanlı zamanında arkadan vuran elin entarili arabından bana ne?
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