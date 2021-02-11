Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yolu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Bulaş zincirinin kırılması için okullarda 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi.

11.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitimin tüm sınıflarda ve tam zamanlı olarak başlayacağını açıkladı. 1 Mart’ta ise 81 ilde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri hafta içi iki gün okula gidecek diğer günle ise uzaktan eğitime katılacak. İlkokullarda dersler 30 dakika teneffüsler ise 10 dakika olacak.

8. ve 12. Sınıflar sınavlara hazırlandıkları için tam zamanlı olarak okula gidecek. 11.sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı ise henüz açıklanmadı.