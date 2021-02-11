  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 11.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

11.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

11.sınıflar ne zaman okula gidecek? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitim uzun süredir yapılmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim süreciyle ilgili tarihleri belirledi. Peki, 11.sınıflar ne zaman okula gidecek? 11. sınıflar 1 Mart’ta okula gidecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 20:06:00 -
11.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Koronavirüs salgınından korunmanın en önemli yolu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan geçiyor. Bulaş zincirinin kırılması için okullarda 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi.

11.sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta köy okullarında yüz yüze eğitimin tüm sınıflarda ve tam zamanlı olarak başlayacağını açıkladı. 1 Mart’ta ise 81 ilde 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri hafta içi iki gün okula gidecek diğer günle ise uzaktan eğitime katılacak. İlkokullarda dersler 30 dakika teneffüsler ise 10 dakika olacak.

8. ve 12. Sınıflar sınavlara hazırlandıkları için tam zamanlı olarak okula gidecek. 11.sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı ise henüz açıklanmadı.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk
Dünya

Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdüğünü duyurdu..
İlk sırada o ülke var! Türkiye'ye para akıyor
Ekonomi

İlk sırada o ülke var! Türkiye'ye para akıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yabancı yatırımcılar birçok ülkeye yaptığı yatırımları durdururken, Türkiye'ye bu dönemde de yatırımlar hız ..
Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Uzmanlar, gram altında 200 günlük üssel orta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay