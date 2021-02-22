Kim ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? 2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan salgın hızla tüm dünyaya yayıldı. Türkiye aldığı önlemlerle salgının ülkeye girişini dört ay kadar geciktirdi. Bu süreç tedavi ve hastalığa karşı alınacak önlemler açısından son derece faydalı oldu. Ülkemizde ilk vakanın tespitiyle birlikte uzaktan eğitim başladı. Mart 2020’de başlayan uzaktan eğitim 19 Haziran’da sona erdi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı da 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül itibariyle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. Ancak artan vakalar sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Aylardır süren kısıtlamalar vakalardaki düşüş sebebiyle azaltılmaya başlanacak. Bu sebeple 15 Şubat’ta köy okullarında tam zamanlı yüz yüze eğitim başladı. 1 Mart’ta ise yurt genelinde belirlenene sınıflarda eğitim başlayacak. Peki, 11.sınıflar okula gidecek mi?

11.sınıflar ne zaman okula gidecek? 1 Mart’ta 11. sınıflar okula gidecek mi?

Milyonlarca lise öğrencisi 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacaklarını merak ediyor. 1 Mart itibariyle ilkokul, 8. ve 12.sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidip diğer günler uzaktan eğitime katılacak. Sınava hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacak.

Ayrıca 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.