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Yaşam 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü
Yaşam

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

Yeniakit Publisher
2023-06-21 23:09:00 -
11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün acı günü

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de vefat eden amcasının eşi Yüksel Gül’ün (88) cenazesine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün amcasının eşi Yüksel Gül, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdullah Gül, cenazeye katılmak için Kayseri’ye geldi.

Cenazeye çok sayıda kişi katıldı

Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Gül'ün yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Gül ve yakınları, tabutu omuzlayarak araca taşıdı. Yüksel Gül'ün cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.


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