114 Hareketi'nin elebaşısı Edip Yüksel'den Efendimiz'e (sav) büyük saygısızlık!

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Kadın-erkek karışık cemaatle namaz kılmak, kadınların örtünmesinin farz olduğunu inkar edip, açık bir giyimle namaz kılmalarını savunmak gibi birçok sapkın fikrin mimarı Edip Yüksel, bu sefer de Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) dönemine ilişkin akla ziyan ifadeleri ile gündeme geldi.

Lakayt ifadelerle Peygamberimizi (sav) anlatan Yüksel, sosyal medyadan yayınladığı videosu ile tepkileri üzerine çekti.

Efendimiz'in (sav) yeryüzünü İslam'la şereflendirdiği dönemi sapkın fikirlerle anlatan Edip Yüksel, şu akla ziyan ifadeleri kullandı:

"Muhammed Peygamberin Medine’de kurduğu devlet Şeriat devleti değil laik-demokratik bir devletti."

Edip Yüksel, "Peygamber Efendimiz'den (sav) bahsederken adını neden lakayt bir şekilde anıyorsunuz?" diye soranlara, "Ben Muhammed döneminde yaşasaydım onunla arkadaş olurdum. Bu sebeple birbirimize arkadaş gibi davranmalıyız." diye sapkınca cevap vermişti.

114 Hareketi'nin Türkiye'nin birçok noktasında faaliyetlerini sürdürdüğü, elebaşı Edip Yüksel'in oluşumu yurt dışından yönettiği biliniyor.