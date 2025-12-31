  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
112 çağrılarında rekor yıl: 95 milyon çağrı yanıtlandı!

112 Acil Çağrı Merkezleri, 2025 yılında 95 milyon çağrıya cevap vererek 35 milyon vakaya müdahale edilmesini sağladı. Yılbaşı gecesi Ankara 112 merkezinde teyakkuza geçen ekipler, vatandaşları "asılsız ihbar" konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin 2025 yılı verilerini paylaştı. Türkiye genelinde yıl boyunca 95 milyon çağrı karşılanırken, yabancı dilde gelen 73 binden fazla ihbara da anında yanıt verildi. Ayrıca araç içi acil çağrı sistemi E-Call üzerinden 304 bin yardım talebi yönetildi.

ANKARA'DA YILBAŞI TEYAKKUZU

Yeni yıla girerken Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 150 personel kesintisiz mesai harcıyor. Başkentte sadece bu yıl 6 milyona yakın çağrı alındığını belirten Merkez Sorumlusu Erdem Korkut, emniyet, sağlık, jandarma ve AFAD birimlerinin koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

"PIN KODU İÇİN 112'Yİ ARIYORLAR"

Hizmet kalitesini düşüren asılsız ihbarlar ise yine listenin başında yer aldı. Vatandaşların 112'yi asılsız çağrılarla meşgul etmemesi gerektiğini vurgulayan Korkut, karşılaştıkları ilginç talepleri şöyle sıraladı:

"Telefonunun pin kodunu öğrenmek, otobüs saatlerini sormak veya hastane randevusu almak için bizi arayanlar oluyor. Bu gereksiz meşguliyetler, gerçek acil durumdaki insanların önüne geçiyor. Lütfen duyarlı olalım."

 

